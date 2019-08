Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Täter zerstört die Fallscheibe eines Pkw und entwendet ein Mobiltelefon

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Mittwochabend, 14.08.2019, wurde gegen kurz nach 21 Uhr die Fallscheibe eines in der Posener Straße geparkten Pkw VW zerstört und das in der Mittelkonsole liegende Mobiltelefon entwendet.

Zeugen, die Krach gehört haben oder Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

