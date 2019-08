Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Durch den Vorfahrtverstoß wurde ein Fahrzeugführer schwerverletzt

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am späten Donnerstagnachmittag, 15.08.2019, kam es gegen 17:10 Uhr auf der Hegelstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Pkw Citroen-Fahrer befuhr die Schulstraße in Fahrtrichtung Süden. An der Kreuzung zur Hegelstraße wurde ein von rechts kommender 66-jähriger Dacia-Fahrer übersehen und es kam zum Zusammenstoß gekommen. Durch den Zusammenstoß wurde der 66-Jährige schwerverletzt, es entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 6.500 EURO, beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

