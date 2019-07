Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autofahrer kollidiert mit Jugendlichem auf Roller - Jugendlicher leicht verletzt

Freiburg (ots)

Leicht verletzt wurde am Montag, 29.07.2019, ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall in Ühlingen. Gegen 16:45 Uhr war der 15-jährige mit einem VW kollidiert. Der 60 Jahre alte VW-Fahrer war aus einem Grundstück in die Hauptstraße eingefahren. Dabei hatte er den auf der Hauptstraße herannahenden Rollerfahrer offenbar nicht gesehen und war mit diesem kollidiert. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei gut 4000 Euro.

