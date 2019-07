Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental. Offene Ladebordwand an Lkw verursacht 3000 Euro Sachschaden

Nach dem Ausladen von Paletten an einem Einkaufsmarkt vergaß ein 38 Jahre alter Lkw-Fahrer die Ladebordwand auf der rechten Seite seines Sattelaufliegers zu verschließen. Als er mit seinem Lkw von der Teichstraße nach links in die Schönauer Straße einbog, wurde die Ladebordwand nach oben gedrückt und prallte in der Kurve an eine Straßenlaterne, die komplett zerstört wurde. Der Sachschaden an der Laterne beläuft sich auf etwa 1000 Euro, am Lkw auf 2000 Euro. Der Lkw konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen, es musste ein Ersatzfahrzeug angefordert werden.

