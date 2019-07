Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim. Bei Streitigkeit beide Handgelenke gebrochen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zu einer Streitigkeit mit Beleidigungen kam es am Freitag, 26.07.2019, gegen 23.00 Uhr, an einer Veranstaltung im "Sengelen". Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 37 Jahre alter Mann ohne erkennbaren Grund einen 46-jährigen gepackt und zu Boden gestoßen haben. Bei dem Sturz brach sich der 46-jährige beide Handgelenke. Sicherheitspersonal trennte die beiden Männer. Der Verletzte musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche die Auseinandersetzung der beiden Männer mitbekommen haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

