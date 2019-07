Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Fahrradfahrerin stößt gegen Autotür

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall am Montag, 29.07.19, gegen 18 Uhr, wurde in der Karl-Fürstenberg-Straße eine 67jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte am Straßenrand geparkt und die Autotür geöffnet. Hierbei übersah er die Fahrradfahrerin, welche im Begriff war an dem Auto vorbeizufahren. Bei dem Zusammenstoß mit der geöffneten Tür und dem anschließenden Sturz erlitt die Radlerin Verletzungen an den Händen und Beinen. Sie musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell