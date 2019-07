Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Emmendingen: Unfall zwischen PKW-Führer und Pedelec-Fahrerin

Am Montag kam es gegen 08.45 Uhr an der Kreuzung der Freiburger Straße / Kaiserstuhlstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW-Führer befuhr die Freiburger Straße und bog mit seinem PKW nach rechts in die Kaiserstuhlstraße ab. Hierbei übersah er eine Pedelec-Fahrerin, die die Freiburger Straße in Richtung Freiburger Brücke befuhr. Durch das Unfallgeschehen wurde die Pedelec-Fahrerin verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, kam es auf der Hauptstraße zu einem Auffahrunfall. Eine PKW-Führerin musste aufgrund der Verkehrslage ihr Fahrzeug abbremsen und anhalten. Ein nachfolgender Kleinkraftradfahrer, der sich unmittelbar hinter dem PKW der Frau befand, fuhr auf das Fahrzeug der Frau auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde eine deutliche Alkoholisierung des Zweiradfahrers festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden führerscheinrechtliche Schritte eingeleitet.

