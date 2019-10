Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt

Bocholt (ots)

Am Montag wurde auf der Don-Bosco-Straße zwischen 10.30 Uhr und 17.00 Uhr ein roter Pkw Mitsubishi beschädigt. Der oder die Täter beschädigten die Heckscheibe und die Fahrerseite. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

