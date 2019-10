Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Motorradfahrer im Blickpunkt der Polizei

Kreis Borken (ots)

Am vergangenen Sonntag überprüfte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde an 10 Stellen im Kreis die Geschwindigkeit von insgesamt 343 Motorradfahrern. Der weitaus größte Teil fuhr vernünftig und hielt sich an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten. Auch gab es keine Raser, die nun ein Fahrverbot zu befürchten hätten. 48 Motorradfahrer waren aber dennoch zu schnell unterwegs. Dies führte zu 35 Verwarnungsgeldern und 13 Bußgeldverfahren.

