Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung in Gaststätte

Northeim (ots)

Hardegsen, Hauptstraße, Sonntag, 17.02.19, 0:25 Uhr

Hardegsen (schw) - Offensichtlich nach Gewinnung eines falschen Eindrucks kam es in der Nacht zu Sonntag, 0:25 Uhr in Gladebeck, in einer in der Hauptstraße angesiedelten Gaststätte zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gaststättenbesuchern. Das 53-jährige Opfer aus Nörten-Hardenberg besuchte gemeinsam mit seiner 17-Tochter die in Gladebeck, in der Hauptstraße befindliche Gaststätte. Als sich Vater und Tochter gemeinsam im Bereich der Theke aufhielten, wurde der Vater von einem 41-jährigen Hardegser, der sich ebenfalls als Gast dort aufhielt angesprochen. Offensichtlich nicht wissend, dass es sich bei dem "Pärchen" um Vater und Tochter handelt, forderte der 41-jährige den 53-jährigen auf, "die Frau in Ruhe zu lassen". Aus diesem Missverständnis heraus entwickelte sich ein Gerangel. Ein plötzlich hinzugekommenen 28-jähriger, bislang nicht beteiligter Moringer versetzte dem 53-jährigen Vater einen Faustschlag auf den Mund, wodurch das Opfer einen Zahn verlor. Der 28-jährige Moringer muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Das Opfer begab sich selbstständig ins Krankenhaus.

