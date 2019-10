Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tasche geraubt

Gronau (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag in Gronau die Tasche einer älteren Frau gestohlen. Die 83-Jährige war gegen 18.40 Uhr auf dem Durchgang zwischen der Parkstraße und der Neustraße unterwegs, als der Täter sie ansprach. Der Mann habe an der Plastiktüte gerissen, die am Rollator der Frau hing. Die Tüte riss, der Mann flüchtete mit seiner Beute. In der Tasche hatte die Frau ihr Portemonnaie samt Geld und Papieren aufbewahrt sowie zwei Handys. Der Täter war circa 25 bis 30 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und war bekleidet mit einem weißen Hemd. Zudem habe er nach Angaben des Opfers Goldschmuck getragen und rumänisch gesprochen. Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell