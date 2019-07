Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Feuerwehreinsatz in Sindelfingen; Verkehrsunfall in Leonberg und in Hildrizhausen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Auf dem Herd vergessenes Essen hat am Mittwoch gegen 10.10 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Mercedesstraße in Sindelfingen geführt. In der Wohnung eines Hochhauses hat ein Bewohner den Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd mutmaßlich vergessen und daraufhin die Wohnung verlassen. Anwohner wurden auf die Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sindelfingen rückten anschließend mit sechs Fahrzeugen aus. Vor Ort verschafften sie sich Zugang zur Wohnung, stellten den Herd ab und führten Belüftungsmaßnahmen durch. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Leonberg: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von rund 5.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 07.45 Uhr auf der Kreisstraße 1011 (Brennerstraße) ereignete. Ein 58 Jahre alter Mercedes-Lenker wollte von der Geislinger Straße nach links auf die Kreisstraße einbiegen. Dabei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit ein von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Motorradfahrer. Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver seitens des 21-Jährigen konnte ein Zusammenstoß nicht mehr vermieden werden. Der junge Mann prallte gegen den Wagen, stürzte auf den Asphalt und erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Hildrizhausen: Radfahrerin stürzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrrad kam es am Mittwoch gegen 11.20 Uhr in Hildrizhausen. Ein 49-jähriger Lkw-Fahrer befuhr den verkehrsberuhigten Bereich im Meisenweg. Eine 58-Jährige befuhr mit dem Fahrrad die Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Meisenweg. An der Kreuzung zur Zeppelinstraße endet der verkehrsberuhigte Bereich. Der Lkw-Fahrer missachtete hier mutmaßlich die Vorfahrt der Radfahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß durch eine starke Lenkung nach links vermeiden, kam jedoch mit dem Vorderrad an den Bordstein und stürzte. Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell