Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pkw mit Säure beschädigt

Rhede (ots)

In der Zeit von Sonntag, 19.00 Uhr, bis Montag, 08.30 Uhr, wurde auf der Straße Südesch ein grauer Pkw Honda CR-V durch Säure beschädigt. Es handelt sich vermutlich um Buttersäure, die auch im Inneren des Fahrzeugs ausgebracht wurde. Wie der Täter den verschlossenen Pkw öffnen konnte, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

