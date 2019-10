Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bargeld gestohlen

Bocholt (ots)

In eine Gaststätte in der Innenstadt von Bocholt sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag eingedrungen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang in die Räume am Markt verschafft, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Im Inneren brachen die Unbekannten die Kasse auf und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

