Polizei Hagen

POL-HA: Ein Leichtverletzter nach Unfall auf der Wandhofener Straße

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 17. Oktober, ereignete sich gegen 9:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Wandhofener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 52-jähriger Lkw-Fahrer in Höhe der Einmündung zur Dortmunder Straße auf der Linksabbiegerspur an einer roten Ampel. Beim Wiederanfahren fuhr er auf den Renault eines 52-Jährigen auf. Bei dem Unfall verletzte sich der Mann leicht und kam mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell