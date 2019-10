Polizei Hagen

POL-HA: Dieb klaut Ware im Wert von 100 Euro

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 17. Oktober, um 14:30 Uhr beobachte eine 20-jährige Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes in der Minverastraße, wie ein 35-Jähriger mehrere Getränkedosen in seinen Rucksack packte und anschließend das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann weiteres Diebesgut aus dem Markt im Rucksack verstaut hatte. Insgesamt handelt es sich um einen Warenwert in Höhe von rund 100 Euro. Den Mann erwartet ein Strafantrag.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell