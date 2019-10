Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Radfahrer (21/1110) 11.10.2019; 08:25 Uhr

Speyer (ots)

In Speyer in der Hans-Purmann-Allee rollte am Freitag, gegen 08:25 Uhr, ein nicht ordnungsgemäß abgestellter PKW aus der Parktasche auf die Straße. Der Fahrzeugführer hatte beim Abstellen seines Fahrzeuges das Einlegen des Ganges und das Anziehen der Handbremse vergessen. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht, jedoch wurde der Verkehr in beide Fahrtrichtungen für ca. 15 Minuten durch den PKW blockiert. Der PKW wurde wieder in die Parktasche versetzt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

