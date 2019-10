Polizei Hagen

POL-HA: 19-Jähriger bricht Mercedes-Stern ab

Hagen (ots)

Am Sonntag, 20.10.2019, rief ein 31-Jähriger Anwohner der Konkordiastraße gegen 04:00 Uhr die Polizei. Von seiner Wohnung aus beobachtete er kurz zuvor, wie sich zwei Gestalten an der Motorhaube eines Mercedes zu schaffen machten. Einer der zwei Männer brach kurz darauf den Mercedes-Stern ab und nahm ihn an sich. Die Randalierer flüchteten daraufhin in Richtung Hauptbahnhof. Eine Streifenwagenbesatzung griff die Tatverdächtigen aufgrund der guten Beschreibung des Zeugen in der Hindenburgstraße auf. Der 19-Jährige gestand die Sachbeschädigung und führte die Beamten zum weggeworfenen Stern auf Höhe des Theaters. Der Hagener muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell