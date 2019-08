Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norden - Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Ein Autofahrer ist am Dienstag gegen 20 Uhr in Norden mit einem Pedelec-Fahrer zusammengestoßen. Der 23-jährige BMW-Fahrer aus Leezdorf wollte von dem Parkplatz eines Fahrradgeschäfts an der Brückstraße nach rechts auf die Straße Im Horst abbiegen. Dabei übersah er offenbar den auf dem Radweg von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 63 Jahre alte Pedelec-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen prallte gegen die Windschutzscheibe des BMW. Er wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell