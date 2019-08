Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wiesmoor - Radfahrerin von Pkw erfasst; Wiesmoor - Radfahrer abgelenkt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Radfahrerin von Pkw erfasst

Eine 17 Jahre alte Radfahrerin ist am Dienstag in Wiesmoor von einem Auto erfasst worden. Sie war gegen 16:55 Uhr auf dem Radweg an der Hauptstraße unterwegs, als ein 70 Jahre alter Autofahrer von einer Zuwegung nach rechts auf die Hauptstraße einbog. Dabei übersah der Mercedes-Fahrer offenbar die 17-Jährige und erfasste sie. Sie wurde zu Boden geschleudert und leicht verletzt.

Wiesmoor - Radfahrer abgelenkt

Eine 17 Jahre alter Radfahrerin aus Wiesmoor ist am Dienstag auf der Wittmunder Straße in Wiesmoor gestürzt und leicht verletzt worden. Sie war gegen 17:45 Uhr in Richtung Hallenbad unterwegs, als ihr in Höhe der Einmündung "Am Nielsenpark" drei Radfahrer entgegenkamen, die während der Fahrt auf ihr Smartphone schauten. Einer der drei Radfahrer, ein 15-jähriger Wiesmoorer, stieß mit der entgegenkommenden 17-Jährigen zusammen. Die 17-Jährige stürzte und stieß seitlich gegen ein Auto. Sie wurde leicht verletzt.

