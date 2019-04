Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme wegen sechsmonatiger Jugendstrafe

Basel/Freiburg (ots)

Nach einer Kontrolle, durch eine Streife des Zoll in einem Fernzug von Basel nach Freiburg, konnte die Bundespolizei einen Haftbefehl vollstrecken. Die Beamten stellten bei der Überprüfung eines 20-Jährigen am gestrigen Mittag fest, dass gegen ihn eine Ausschreibung zur Festnahme vorlag. Wegen Diebstahls war der rumänische Staatsangehörige durch das Amtsgericht Schopfheim zu 6 Monaten Jugendstrafe verurteilt worden. Am Hauptbahnhof Freiburg wurde der Mann an die Bundespolizei übergeben, festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zudem bestand noch drei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung wegen Betrug, Erschleichen von Leistungen und Diebstahl gegen den 20-Jährigen, sowie zwei Ausschreibungen im Schengener Informationssystem durch die Länder Luxemburg und Großbritannien, ebenfalls zur Aufenthaltsermittlung. Allen Behörden konnte durch die Bundespolizei die feste Anschrift des rumänischen Staatsangehörigen für das nächste halbe Jahr mitgeteilt werden.

