POL-AUR: Wittmund - Auto in Brand geraten; Esens - Entstehungsbrand in Innenstadt

Wittmund - Auto in Brand geraten

Ein VW Fox ist in der Nacht zu Dienstag in Wittmund in Brand geraten. Der Wagen war zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus an der Sielstraße abgestellt. Die Brandursache ist noch unklar. Festgestellt wurde das Feuer durch Anwohner, weil sie gegen 0:50 Uhr einen lauten Knall hörten. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Esens - Entstehungsbrand in Innenstadt

Zu einem Brandgeschehen ist es am Dienstag gegen 11:40 Uhr am Marktplatz in der Innenstadt in Esens gekommen. Aufgrund der schnellen Reaktion eines Passanten ist der Brand glimpflich verlaufen. Ein 64 Jahre alter Mann aus Esens beseitigte mit einem Gasbrenner Wildkräuter im Pflaster. Dabei kam es zu einem Funkenflug, sodass ein angrenzender Busch unvermittelt in Brand geriet. Das Feuer breitete sich von dem Busch an einem Carport auf die Holzelemente und eine Dachrinne des Gebäudes aus. Ein zufällig auf dem Marktplatz verweilender Feuerwehrmann sah den Entstehungsbrand, besorgte sich einen Pulverlöscher und bekämpfte den Brand, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Esens, die wenig später eintrafen, löschten den Brand endgültig ab. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Die Polizei appelliert noch einmal eindringlich an alle Gartenbesitzer, Wildkräuter aufgrund der aktuell vorherrschenden Trockenheit nicht mit offener Flamme zu beseitigen.

