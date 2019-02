Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Maskierte Männer brechen in Reisebüro in Lahde ein

Petershagen (ots)

Zwei mit Sturmhauben maskierte Männer sind in der Nacht zu Montag in ein Reisebüro in der Bahnhofstraße eingebrochen. Als Anwohner dies bemerkten, flüchteten die Kriminellen ohne Beute zu Fuß.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei verschafften sich die mit Jeanshosen und Steppjacken bekleideten Unbekannten um kurz nach 3 Uhr gewaltsamen Zutritt zu dem Gebäude, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Anschluss machten sich die etwa 1,80 Meter großen Männer an dem Geschäftstresor zu schaffen. Als sie sich dabei offenbar gestört fühlten, nahmen sie Reißaus. Zeugen konnten die Einbrecher noch beobachten und den zwischenzeitlich alarmierten Polizisten eine Beschreibung der Flüchtigen geben.

Eine Fahndung der Polizei nach den Gesuchten brachte in der Dunkelheit keinen Erfolg. Möglicherweise nutzte das Duo für seine weitere Flucht ein in der Umgebung abgestelltes Fahrzeug. Daher bitten die Ermittler um entsprechende Hinweise unter Telefon (0571) 8866-0.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell