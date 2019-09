FW-MG: Küchenbrand im Hochhaus an der Karlstraße

Feuerwehr Mönchengladbach

MG-Odenkirchen, Karlstraße, 07.09.2019, 19:47 Uhr (ots)

Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr kam es am Samstagabend. Ein überhitzter Kochtopf im 5. Obergeschoss eines Hochhauses verrauchte die Wohnung. Die Brandmeldeanlage erkannte den Brandrauch sofort und alarmierte automatisch die Feuerwehr. Wegen der Größe des Objektes und den vielen Bewohnern rückten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache II, III und die Freiwillige Feuerwehreinheit Odenkirchen gleichzeitig aus. Die verrauchte Wohnung konnte an der Brandmeldeanlage sofort lokalisiert werden. Die Bewohner hatten aufgrund des Evakuierungsalarmes das Wohnhochhaus größtenteils bereits geräumt. Als die Feuerwehr die Brandwohnung betrat, stellte sich die Situation nicht bedrohlich dar. Es blieb beim verkohlten Essen. Ein ausgedehnter Küchenbrand wurde verhindert. Die Wohnung und der Flur wurde entraucht. Nach ca. 15 min konnten alle Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Es wurde niemand verletzt.

Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuer- und Rettungswache II (Holt) und III (Rheydt), die Freiwillige Feuerwehreinheit Odenkirchen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: BA Martin Bonn

