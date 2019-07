Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Heidelberg (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Polizei über eine Sachbeschädigung in der Haberstraße in Kenntnis gesetzt. Bislang Unbekannte schlugen in der Nacht die Scheibe zu dem Wintergarten an dem Objekt ein, gelangten aber offenbar nicht ins Innere.

In welcher Höhe Sachschaden entstand, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagfrüh verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

