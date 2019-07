Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend kam es an der Kreuzung Lampertheimer Straße/Sonnenschein zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beteiligte 54-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde und auch stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr die Radfahrerin ohne Beleuchtung auf dem Radweg der Lampertheimer Straße in Richtung Waldstraße. In Höhe der Kreuzung "Sonnenschein" folgte sie allerdings nicht mehr der Verkehrsführung und bog nach links ab. Ein ordnungsgemäß fahrender Toyota-Fahrer konnte trotz Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Mannheimerin stürzte und musste von einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt werden.

Während der Unfallaufnahme bzw. Versorgung der Frau war eine kurzfristige Sperrung der Lampertheimer Straße zwischen Kometenweg und Sonnenschein erforderlich.

