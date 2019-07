Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: VW-Fahrerin nimmt Motorrad-Fahrer die Vorfahrt...

Heidelberg (ots)

Eine 52-jährige VW Golf-Fahrerin war am Dienstagabend kurz nach 20 Uhr in der Neckarauer Straße in Richtung Kappesgärten unterwegs und achtete nicht auf den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 58-jährige Zweiradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu, die an der Unfallstelle erstbehandelt werden mussten. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit; insgesamt entstand Schaden von 8.000 Euro. Die Heidelbergerin sieht einer Anzeige entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell