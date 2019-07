Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: BMW beschädigt und geflüchtet

Heidelberg (ots)

Wegen Unfallflucht ermitteln die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord. Die Geschädigte parkte ihren 1-er BMW am Dienstagmorgen kurz vor 9 Uhr in der Wielandtstraße in Höhe des Anwesens Nr. 33 und musste bei ihrer Rückkehr, gegen 13 Uhr, Kratzer an der Karosserie feststellen. Bisherigen Angaben zufolge dürfte ein Schaden von 2.000 Euro entstanden sein. Zeugen, die evtl. Hinweise auf den Verursacher, der sich unerlaubt entfernte, geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

