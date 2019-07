Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebe stehlen Diesel in Klink - verdächtiger Pkw an polnischer Grenze gestellt

Klink (ots)

Am 24.07.2019 gegen 06:45 Uhr entwendeten unbekannte Täter in 17192 Klink vom Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes aus einem abgestellten Mähdrescher Dieselkraftstoff.

Ein aufmerksamer Bürger beobachtete die Tat und informierte den Geschädigten, welcher wiederum gegen 07:40 Uhr die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg benachrichtigte.

Nach jetzigem Ermittlungsstand beobachtete der Zeuge gegen 06:45 Uhr beim Vorbeigehen einen verdächtigen silbernen Pkw mit polnischem Kennzeichen. Dieser stand am Ortseingang von Klink, aus Waren kommend, gegenüber des dortigen Agrarbetriebes am Acker. Weiter konnte er beobachten, dass unbekannte Täter an einem Mähdrescher Diesel abließen. Er notierte sich das Kennzeichen und meldete seine Beobachtung dem Geschädigten. Dieser stellte fest, dass ca. 80l Diesel im Wert von ca. 100,-EUR entwendet wurden.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten des PHR Waren konnten sowohl der Pkw als auch keine tatverdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Das polnische Kennzeichen wurde für weitere Fahndungsmaßnahmen an die Beamten der Bundespolizei weitergegeben. Gegen 10:00 Uhr wurde durch die Bundespolizei Pasewalk gemeldet, dass der besagte polnische Pkw an der polnischen Grenze bei der Ausreise gestellt und überprüft werden konnte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem eine Rüttelplatte, dessen Herkunft derzeit noch unbekannt ist, fest und sicherten diese.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Waren haben im Zusammenwirken mit der Bundespolizei aus Pasewalk die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei dem aufmerksamen Zeugen, durch dessen Hinweise die Fahndungsmaßnahmen erfolgreich waren.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell