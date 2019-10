Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kennzeichendiebstahl - Unbekannte entwenden Nummernschilder

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Dienstag (29.10.), in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Nummernschilder an einem Auto an der Schulstraße. Eine 19-Jährige aus Kirchlengern fuhr mit dem blauen Opel Corsa ihres Vaters zur Sporthalle. Sie parkte den Wagen am rechten Fahrbahnrand an der Schulstraße. Als sie nach ihrem Training zurückkehrte, waren beide Kennzeichen verschwunden. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Herford unter 05221 - 888 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell