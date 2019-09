Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Falsche Microsoft-Mitarbeiterin veranlasst Banküberweisungen

Essen (ots)

45470 MH.-Menden-Holthausen: Eine falsche Microsoft-Mitarbeiterin rief am Dienstagmorgen (24. September) gegen 10 Uhr eine 79-Jährige Mülheimerin an, um unter Vorwand einer Gefahr, Zugriff auf ihren Laptop zu erhalten. Die weibliche Anruferin sprach in englischer Sprache am Telefon. Sie täuschte die Bewohnerin, dass es einen vermeintlichen Hackerangriff gegeben hat und der Laptop der 79-Jährige betroffen ist. Über eine Software verschaffte sich die Betrügerin einen Zugriff auf den Laptop. Dadurch veranlasste sie Banküberweisungen von der Seniorin im dreistelligen Bereich. Nachdem die Anruferin weitere Forderungen stellte, wurde die Geschädigte misstrauisch. Sie brachte ihren Laptop zur einer IT-Firma. Es konnte festgestellt werden, dass mehrere Passwörter bereits geändert wurden. Die Polizei warnt erneut vor den betrügerischen Anrufen von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern. Sobald Sie bereits eine Kontaktaufnahme mit falschen Microsoft-Mitarbeitern hatten, ändern Sie sofort all Ihre Passwörter auf Ihren IT-Geräten. Im besten Fall beenden Sie sofort das Telefonat und informieren die Polizei. /JH

