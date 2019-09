Polizei Essen

POL-E: Essen: SEK überwältigt Mann (28) mit Beil in Wohnung

Essen (ots)

45357 E.-Dellwig: Gegen 10:38 Uhr erreichte die Leitstelle heute (26. September) der Notruf eines Dellwigers, dass sein 28-jähriger Bekannter in seiner Wohnung am Scheppmannskamp mit einem Beil hantiere und sich selbst damit verletzt habe. Zudem rede der offenbar psychisch labile Mann "wirres Zeug".

Der Wohnungsinhaber konnte kurze Zeit später seine Wohnung verlassen. Die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten redeten beruhigend auf den 28-Jährigen ein. Da eine Eigengefährdung aber nicht auszuschließen war, wurden Spezialeinsatzkräfte zur Unterstützung gerufen. Diese konnten den 28-Jährigen kurze Zeit später in der Wohnung überwältigen und in Gewahrsam nehmen, dabei wurde der Mann leicht verletzt. Er befindet sich zurzeit in ärztlicher Betreuung./ SyC

