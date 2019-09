Polizei Essen

POL-E: Essen: Auto fährt in Baustelle und kracht gegen Bagger - Fahrer schwer verletzt

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am Mittwoch, 25. September, wurde ein 70-Jähriger Autofahrer bei einem Alleinunfall auf der Stoppenberger Straße schwer verletzt. Gegen 22 Uhr fuhr der Senior mit seinem VW Lupo über die Stoppenberger Straße in Richtung Innenstadt, als er aus noch ungeklärter Ursache von der mittleren Fahrspur abkam und auf die linke Spur fuhr, die derzeit wegen einer Baustelle gesperrt ist. Dort krachte der Lupo gegen einen Bagger. Der 70-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei zu melden. /bw

