Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 05.04.2019.

Goslar (ots)

Fassade eines Parkhauses beschmiert.

Liebenburg. In der Zeit von Montag, 18.03.19, 13.00 Uhr, bis Mittwoch, 03.04.19, 09.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Täter die Fassade des Parkhauses einer Privatklinik in der Lewer Straße mit diversen Zahlenkombinationen und Sprüchen in grüner, gelber und roter Farbe. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Liebenburg hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/1028 zu melden.

Unfall bei Fahrstreifenwechsel verursacht.

Goslar. Am Donnerstagmittag, 12.30 Uhr, fuhr eine 33-jährige Bad Harzburgerin mit ihrem schwarzen VW Golf mit GS-Kennzeichen von der Feldstraße auf die B 6 in Richtung Bad Harzburg auf. Ein bereits in diesem Bereich befindliches Fahrzeug wechselte daraufhin zum Überholen zunächst auf den linken der beiden Fahrstreifen, scherte jedoch zu früh wieder auf den rechten Fahrstreifen, so dass die Bad Harzburgerin - um einen Unfall zu verhindern - nach rechts ausweichen musste, dabei jedoch in der Folge die Leitplanke touchierte. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell