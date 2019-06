Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

BAD WALDSEE In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einem Gaisbeurer Betrieb in der Industriestraße eingebrochen. Unbekannte Täterschaft hebelte an der Gebäuderückseite die Metalltüre zum Werkstattraum auf. In der Folge betrat die Täterschaft die Büroräume und suchte zielgerichtet nach Bargeld. Insgesamt wurden mehrere Hundert Euro entwendet. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht zum Samstag am Wiegehaus der dortigen Müllumladestation. Die Täterschaft durchwühlte die Schränke und Regale, um offenkundig Bargeld aufzufinden. Hinweise werden erbeten an den Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524-40430.

