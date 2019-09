Polizei Essen

POL-E: Essen: Cannabis-Plantage in Wohnung gefunden

Essen (ots)

45307 E.-Kray: Durch einen anonymen Hinweis wurde die Polizei auf eine mögliche Cannabis-Plantage in einem Mehrfamilienhaus am Blittersdorfweg hingewiesen. Am Dienstag, 24. September, ordnete ein Richter die Durchsuchung der verdächtigen Wohnung an. Bereits im Treppenhaus konnten die Beamten den Geruch von Cannabis wahrnehmen. In der Wohnung fanden die Ermittler in zwei Räumen mehr als 300 Cannabis-Pflanzen und entsprechende Vorrichtungen zur Aufzucht. Die Pflanzen und Hilfsmittel wurden beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Mieter und einen Untermieter. /bw

