Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickbetrüger verkleiden sich als Mitarbeiter der Stadtwerke und versuchen Senioren zu bestehlen - Hilferufe machen Zeugen aufmerksam

Essen (ots)

45139 E-Ostviertel: Zwei bislang unbekannte Männer versuchten gestern Vormittag (24. September) eine Seniorin zu bestehlen, indem sie sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgaben. Die beiden Männer gaben an der Tür an, den Wasserhahn im Badezimmer abstellen zu müssen. Sie ignorierten hierbei mehrfach die ältere Dame, die den Männern mehrfach zu verstehen gab, dass der Hauptanschluss im Keller sei. Als sich die beiden Männer dann in die Wohnung begaben und verschiedene Räume aufsuchten, rief die Dame lautstark um Hilfe. Glücklicherweise bemerkte ein Zeuge die Hilferufe. Da er sich auf der Straße befand, musste er zunächst die Hilferufe einer Wohnung zuordnen. Daraufhin eilte er zu der Frau und alarmierte die Polizei. Der Haupttäter soll zirka 165 cm groß sein, hat kurze schwarze Haare und trug neben einer dunklen Hose eine schwarze Jacke mit einem "Stadtwerke-Wappen". Der zweite Mann kann nur als schlank beschrieben werden. Möglicherweise haben andere Anwohner oder Passanten die beiden Männer gesehen und können der Kripo weitere Hinweise geben. Unter der Rufnummer 0201/829-0 können die Hinweise der Polizei mitgeteilt werden. (ChWi)

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell