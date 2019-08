Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Einbruch in mehrere Lagerhallen (25/2908)

Harthausen (ots)

28.08.2019 - 29.08.2019, 20:30 - 08:30 Uhr

Unbekannte Täter machten sich vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an drei Lagerhallen auf dem Gelände der Werksiedlung Hufnagel in Harthausen zu schaffen.

Sie verschafften sich den unberechtigten Zutritt in die Hallen vermutlich durch das Aufhebeln einer Schiebetür, bzw. das Einwerfen eines Fensters. Entwendeten wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Fahrzeugpapiere, eine Bargeldsumme in 4stelliger Höhe, sowie mehrere Flaschen hochwertigen Whiskys, welche ebenfalls in einer Halle gelagert waren. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden und bedarf weiteren Ermittlungen. Täterhinweise ergaben sich vor Ort nicht. Solche nimmt die Polizei jedoch unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell