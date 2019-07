Polizei Gütersloh

POL-GT: Minderjähriger Ladendieb wehrt sich

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Dienstagmittag (16.07., 13.20 Uhr) wurde ein 16-jähriger Ladendieb in einem Lebensmittelmarkt an der Alten Brockhäger Straße auf frischer Tat ertappt.

Mitarbeiter des Marktes beobachteten die Tat und sprachen den jungen Mann an. Dieser wehrte sich und versuchte zu fliehen. Er musste durch die Mitarbeiter festgehalten werden.

Die unterdessen hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und übergaben den Jungen an seine Erziehungsberechtigten.

