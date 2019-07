Polizei Gütersloh

POL-GT: 32-Jähriger auf frischer Tat gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagnachmittag (15.07., 17.20 Uhr) kam es in Gütersloh an der Brockhäger Straße zu einem Bargelddiebstahl eines 32-jährigen Mannes.

Der 32-Jährige griff in einem günstigen Moment in eine Kasse des Geschäfts und rannte mit seiner Beute in Richtung B61. Zeugen beobachteten den Vorfall und nahmen die Verfolgung des Mannes auf. Zeitgleich informierten sie die Polizei.

Als die Zeugen den 32-Gütersloher festhielten, versuchte er sich loszureißen. Schließlich wurde er durch die Polizei festgenommen. Das entwendete Bargeld konnte sichergestellt werden.

Ein Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-Jährigen.

