Polizei Essen

POL-E: Essen: Mehrere Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten im Stadtgebiet

Essen (ots)

45307 E.-Kray/45355 E.-Borbeck-Mitte/45139 E.-Südostviertel: Am Dienstag, 24. September, wurden im Essener Stadtgebiet mehrere Verkehrsteilnehmer bei Verkehrsunfällen schwer verletzt. Gegen 11.35 Uhr kam es auf der Kreuzung Joachimstraße/Unterbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 52-jährigen Motorradfahrer und einer 31-jährigen BMW-Fahrerin. Der Motorradfahrer hatte zuvor auf der Joachimstraße einen anderen BMW überholt, als er auf der Kreuzung mit der 31-Jährigen kollidierte, die nach links in die Unterbergstraße abbiegen wollte. Der 52-Jährige stürzte und rutschte über die Fahrbahn bis er an einem am Straßenrand geparkten Renault hängen blieb. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 16.15 Uhr wurde eine Radfahrerin auf der Hülsmannstraße bei einem Alleinunfall ebenfalls schwer verletzt. Die 56-Jährige kam mit den Reifen in die dortigen Straßenbahnschienen und stürzte. Auch sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Kreuzung Franziskanerstraße/Krampestraße/Gerhard-Stötzel-Straße kam es gegen 20.10 Uhr zu einem Unfall zwischen einem 27-jährigen Golf-Fahrer und einer 52-jährigen Fußgängerin. Der Golf-Fahrer wollte von der Franziskanerstraße nach links auf die Krampestraße abbiegen, als er mit der Fußgängerin kollidierte, die gerade auf einem Fußgängerüberweg die Krampestraße überquerte. Die 52-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. /bw

