Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht mit Hochdruck Räuber nach Überfall auf Postgeschäft im Einzelhandel - Folgemeldung

Essen (ots)

45138 E.-Südviertel: zwei oder drei bislang unbekannte Männer überfielen heute Morgen (25. September) gegen 8 Uhr ein Postgeschäft im Einzelhandel an der Kurfürstenstraße, Ecke Werderstraße und flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Wir berichteten heute Morgen. Das Raubdezernat übernahm nach Bekanntwerden der Tat sofort die Ermittlungen, sodass die Täterbeschreibung wie folgt ergänzt werden kann. Demnach soll die Tat von zwei oder drei bislang unbekannten Männern mit südosteuropäischem Phänotyp begangen worden sein. Die Räuber sollen zirka 180 cm groß gewesen sein. Sie trugen Skimasken und dunkle Bekleidung. Nach der Tat flüchteten sie über die Werderstraße in Richtung Manteufelstraße. Dabei soll mindestens einer der Räuber Kasseneinsätze vor sich her getragen haben. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Personen an der Werderstraße / Manteufelstraße gesehen haben, sich beim Notruf unter der 110 oder beim Raubkommissariat (0201/829-0) zu melden. (ChWi)

