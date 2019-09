Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Zahlreiche Anrufe von falschen Polizeibeamten - mindestens 13 versuchte Betrugsfälle

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiet/45468 Mh.-Stadtgebiet: Am Montag, 23. September, wurden in der Zeit von 11 bis 18 Uhr mindestens 13 Essener und Mühlheimer Bürgerinnen und Bürger von Trickbetrügern angerufen. Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und erzählten den meist älteren Angerufenen, dass sie und ihr Vermögen in Gefahr seien. So wollten die Betrüger ihre Opfer über ihre finanziellen Verhältnisse aushorchen und sie dazu bewegen, ihr Erspartes sowie Wertsachen an die angeblichen Polizisten auszuhändigen. Zum Glück fiel keiner der Angerufenen auf den Betrugsversuch herein. Stattdessen handelten die Senioren richtig und beendeten das Telefonat und alarmierten die Polizei. Betrüger versuchen immer wieder mit unterschiedlichen Maschen an das Geld von vor allem älteren Menschen zu kommen. Die Polizei warnt regelmäßig vor derartigen Betrugsmaschen, um die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren. Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie anrufen und nach Ihren finanziellen Verhältnissen fragen! Machen Sie keine Angaben zu Ihrem Vermögen oder zu Ihrer Lebenssituation! Kommt Ihnen ein Anruf unseriös oder verdächtig vor, beenden Sie das Telefonat! Denken Sie immer daran: die echte Polizei würde Sie nicht nach Ihren finanziellen Verhältnissen fragen und bewahrt auch kein Geld oder Wertgegenstände für Sie auf! /bw

