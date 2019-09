Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Hochzeitsfeier nahm jähes Ende- Polizei ermittelt gegen den Oberhausener Bräutigam

Essen (ots)

45479 MH- Broich: Eine Hochzeitsfeier nahe der Schloßbrücke nahm am vergangenen Samstagmorgen (21. September) gegen 4:10 Uhr ein jähes Ende. Als der 27-jährige, in Oberhausen wohnende Bräutigam, die Bar am Ruhrufer verließ, geriet er offenbar in einen handfesten Streit mit bis dahin unbeteiligten Passanten. Anwohner alarmierten die Polizei. Die zuerst eintreffenden Beamten halfen sofort der Braut und anderen Personen, die vergeblich versuchten, den Bräutigam zu beruhigen und die Schlägerei zu beenden. Nach Aussagen von Beteiligten, soll der Bräutigam drei Fußgänger zunächst verbal, dann körperlich angegangen sein. Zwei der drei Männer wehrten sich, wodurch sich der 27-jährige Oberhausener zahlreiche sichtbare Verletzungen zuzog. Vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die beiden Männer. Als die Polizisten den Bräutigam ansprachen und nach einem Ausweis verlangten, richtete sich seine Aggression auch gegen die Beamten. Da er zusätzlich eine drohende Körperhaltung einnahm, brachten ihn die Beamten gewaltsam zu Boden, fesselten und brachten ihn zur Überprüfung auf die Wache. Nachdem später sein Ausweis eingesehen und der Oberhausener sich wieder etwas beruhigt hatte, durfte er die Wache verlassen. Seine Feier war allerdings beendet. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen und die noch unbekannten Fußgänger sich bei der Polizei zu melden. /Peke

