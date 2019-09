Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Erneute Anrufe von falschen Microsoft-Mitarbeitern

Essen (ots)

45468 MH.-Stadtgebiete: Die Polizei registrierte am Montag (23. September) in der Zeit zwischen 13 Uhr und 15 Uhr erneut mehrere Anrufe von falschen Microsoft-Mitarbeitern im gesamten Mülheimer Stadtgebiet. Die potentiellen Geschädigten erhalten einen Anruf von einer falschen Telefonnummer. Die Anrufe kommen in der Regel aus einem Callcenter im Ausland. Die Anrufer geben vor, dass sie Mitarbeiter der Firma Microsoft sind und dass sich auf den Rechnern der Geschädigten eine Bedrohung befinde. Sie wollen nun helfen die Rechner zu reinigen, damit keine Gefahr mehr bestünde. Hierzu fordern die Betrüger die Bewohner auf eine Software zu installieren und ihnen Zugriff auf ihre Rechner zu gewähren. Für diese "Dienstleistung" verlangen die unbekannten Täter dann eine Zahlung per Kreditkarte, Online-Banking oder Cash-Codes. Am gestrigen Tage kam es in keinem der angezeigten Fälle zu einem Vermögensverlust. Beenden Sie sofort das Telefonat, wenn sich die Anrufer als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben. Durch eine vorgetäuschte Gefahr oder Bedrohung auf den Computern, versuchen die Betrüger Sie zu verunsichern und wollen in letzter Instanz an Ihr Vermögen. Jeder Hinweis ist für die kriminalpolizeiliche Ermittlungsarbeit von großer Bedeutung, deshalb melden Sie jeden Telefonanruf der Polizei unter der Notrufnummer 110! /JH

