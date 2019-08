Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ladendiebe festgenommen - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Neuss (ots)

Am Samstagmittag (17.08.) nahmen Polizeibeamte im Neusser Augustinusviertel zwei mutmaßliche Ladendiebe fest. Ein Richter schickte sie in Untersuchungshaft.

Der Ladendetektiv eines Baumarktes an der Kölner Straße beobachtete zur Mittagszeit, gegen 12:55 Uhr, zwei verdächtige Männer. Das Duo schlich im Gartencenter auffällig um die hochwertigen Werkzeuge herum. Gleichzeitig erkannte er, wie mittels eines präparierten Drahtes, mehrere gesicherte Akkus und Gartenscheren in einer großen Umhängetasche verschwanden. Als die Verdächtigen das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen wollten, stellte er sie zur Rede. Polizeibeamte nahmen die beiden Männer im Alter von 32 und 40 Jahren vorläufig fest. Das Duo ist in der Vergangenheit wegen ähnlicher Straftaten aufgefallen und schweigt sich aus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wurden die beiden Verdächtigen aus Georgien am Sonntag (18.08.) einem Haftrichter beim Amtsgericht Neuss vorgeführt. Er ordnete die Untersuchungshaft gegen die beiden Männer an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

