Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin betrogen - Die Polizei sucht nach Zeugen

Dormagen-Horrem (ots)

Am Donnerstag (15.08.) gelang es Trickbetrügern, durch eine Variante des so genannten Enkeltricks an die Ersparnisse einer knapp 80-jährigen Dormagenerin zu kommen.

Gegen 16 Uhr am Donnerstagnachmittag erhielt die Seniorin einen Telefonanruf von einer vermeintlichen Verwandten. Sie gab sich als Ehefrau des Neffen aus und bat um Geld für einen Wohnungskauf. Im guten Glauben, es tatsächlich mit ihrer Verwandten zu tun zu haben, ließ sich die Angerufene darauf ein. Man vereinbarte, dass ein Taxi die Seniorin abholt und zur Bank fährt; das Geld sollte anschließend von einem Bekannten abgeholt werden. Ein Fremder erschien auch tatsächlich gegen 18:30 Uhr und nahm das Geld in Empfang.

Als am nächsten Tag die echten Verwandten zu Besuch kamen, klärte sich auf, dass die Dormagenerin von dreisten Trickbetrügern um ihr Erspartes gebracht worden war. Sie wandte sich sodann an die Polizei.

Der Abholer des Geldes kann wie folgt beschrieben werden: circa Anfang 50, etwa 180 Zentimeter groß, kurze dunkle Haare, kein Bart, gesetzte Statur. Bekleidet war er mit einem grauen Hemd, einer schwarzen Jacke, einer dunklen Hose und einem dunklen Basecap. Der bislang Unbekannte hatte sich nach der Geldübergabe über die Tizianstraße in Richtung Zonser Straße entfernt. Unklar ist, ob er sich von dort zu Fuß oder mit einem Fahrzeug weiter fortbewegt hat. Wer etwas zu der genannten Tatzeit beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden. Fälle wie dieser treten leider immer wieder auf. Die Täter gehen dabei sehr geschickt vor und nutzen die Hilfsbereitschaft älterer Menschen aus. Derartige Vorkommnisse sollten unverzüglich der Polizei gemeldet werden. Angehörige von älteren Menschen sollten mit den Seniorinnen und Senioren über die Masche der Betrüger sprechen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell