Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter erbeuten Playstation

Bild-Infos

Download

Dormagen (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag (15.08.), 18:00 Uhr, und Freitag (16.08.), 07:10 Uhr, gelangten unbekannte Einbrecher durch die zum Garten liegende Terrassentür in ein Reihenhaus in Rheinfeld am Krokusweg.

An der Tür konnten Polizeibeamte Hebelmarken feststellen. Zudem waren die hochgeschobenen Rollos fixiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Diebe eine Playstation.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Nutzen Sie das kompetente kostenlose Beratungsangebot der Polizei zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen. Termine finden Sie auf der Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell