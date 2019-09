Polizei Essen

POL-E: Essen: 90-Jährige in Wohnung bestohlen - Polizei sucht Trickdiebin

Essen (ots)

45359 E.-Bedingrade: Eine 90-Jährige wurde am Mittwoch, 25. September, Opfer von dreisten Trickdieben. Gegen 16.50 Uhr klingelte es an der Tür der Seniorin in der Bedingrader Straße, nahe der Straße Kiekenberg und der Pflanzstraße, und eine unbekannte Frau gab an, für einen Nachbarn eine Notiz hinterlassen zu wollen. Daraufhin ließ die 90-Jährige die Unbekannte in ihre Wohnung, ging mit ihr in die Küche und stellte ihr Zettel und Stift zur Verfügung. Als die Frau ihre Notiz geschrieben hatte, verließ sie die Wohnung wieder. Kurze Zeit später stellte die Seniorin fest, dass ihr Schlafzimmer durchsucht wurde und zwei Ringe gestohlen wurden. Da die 90-Jährige die ganze Zeit mit der Unbekannten in der Küche war, muss eine zweite Person unbemerkt die Wohnung betreten und das Schlafzimmer durchsucht haben. Deshalb sucht die Polizei nach der unbekannten Frau und ihrer Komplizin oder ihrem Komplizen. Die Unbekannte ist etwa 35 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß und sah laut Angaben der Seniorin "südländisch" aus. Sie trug bei der Tat eine rosafarbene Bluse und einen schwarzen Rock. Gesprochen habe sie mit einem Akzent. Nach der Tat ist die Frau über die Bedingrader Straße in unbekannte Richtung geflohen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. /bw

