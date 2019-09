Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Scheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, sucht Zeugen, die zwischen Donnerstag 18.00 Uhr und Freitag 11.00 Uhr eine Sachbeschädigung in der Straße "Im Hasenbühl" in Schönaich beobachtet haben. Auf noch ungeklärte Art und Weise hat ein bislang unbekannter Täter die Scheibe der Fahrertür eines Ford Transit, der auf dem Parkplatz einer Diakonie abgestellt war, beschädigt. In der Scheibe befand sich ein Loch, wodurch ein Sachschaden von rund 400 Euro entstand.

